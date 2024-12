Presidente suspenso da Coreia do Sul é alvo de mandado de prisão

O Gabinete de Investigação da Corrupção da Coreia do Sul emitiu um mandado de prisão contra o presidente suspenso Yoon Suk Yeol, nesta segunda-feira (30) —horário local do país. A informação é da agência de notícias Yonhap.

O que aconteceu

Mandado de prisão é baseado na tentativa fracassada de golpe no início deste mês. Yoon Suk Yeol declarou lei marcial no país, que foi revertida em seis horas após votação no Parlamento. Essa medida é adotada sobretudo em cenários de guerra e foi justificada como manobra contra "forças comunistas". Segundo o presidente suspenso, simpatizantes da Coreia do Norte e "elementos antiestatais" seriam ameaças "à Coreia do Sul liberal".

Yoon Suk Yeol é acusado de insurreição e liberou ação do Exército, aponta relatório. Ele disse que medida foi desespero e se desculpou. No entanto, o Ministério Público da Coreia do Sul divulgou um relatório no sábado (28) em que o então presidente autorizava soldados do Exército a atirarem para invadir o prédio do Parlamento.