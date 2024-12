'A família desapareceu', lamenta parente de vítimas de acidente na Coreia

Falha no trem de pouso teria originado a colisão. A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air foi avisada sobre a o risco de colisão com pássaros, segundo o Ministério dos Transportes sul-coreano.

Avião retornava de Bangkok, na Tailândia, para a Muan. O acidente ocorreu após uma tentativa de pouso na província de Jeolla do Sul, a 288 quilômetros de Seul, capita do país.

Acidente aéreo com o maior número de vítimas ocorrido na Coreia do Sul. Antes do desastre da Jeju Air, o acidente com maior perda de vidas havia sido o da Asiana Airlines Haenam, em 1993, que matou 66 pessoas.