Roquefort, queijo preferido de reis franceses, celebra 100 anos fiel a origens medievais

O segredo do sabor inconfundível do Roquefort está nas cavernas naturais do vilarejo, formadas pelo desmoronamento da falésia do Combalou. Aí, fendas chamadas "fleurines" garantem uma circulação de ar fresco e úmido perfeita para o desenvolvimento do famoso fungo azul-esverdeado que dá ao queijo seu aspecto marmorizado e seu sabor potente.

Mais de cinco mil empregos diretos

Em 2023, 14.336 toneladas de Roquefort saíram dessas cavernas, tornando-o o terceiro selo de origem controlada francês em volume de comercialização, atrás apenas do Comté e do Reblochon, e garantindo mais de 5.000 empregos diretos.

No entanto, os produtores enfrentam desafios. "Nos últimos anos, a situação tem sido difícil", alerta Jean-François Ricard, diretor da Roquefort Vernières. O consumo do queijo está em queda, com uma redução de cerca de 1% ao ano, acelerada para 3 a 4% desde 2021.

Mudanças nos hábitos alimentares dos franceses, como a redução do orçamento para alimentação e o declínio da tradição da tábua de queijos, são algumas das razões apontadas para essa queda. "Nosso desafio é renovar as gerações de consumidores", admite Vignette.

Para revitalizar a imagem do Roquefort

Diante disso, o centenário surge como uma oportunidade de ouro para revitalizar a imagem do Roquefort. "Para sempre atual" é o lema escolhido para 2025, com a missão de tirar o "rei dos queijos" da tábua e levá-lo para o dia a dia culinário, diversificando formas de consumo e reforçando seu apelo ao movimento "comer bem, comer local".