Kotscho: Alcolumbre faz festa para votar Orçamento, mas 'esquece' emendas

Bom "palanqueiro", o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fez festa para votar o Orçamento, mas ficou em silêncio em relação a emendas, destacou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

O Alcolumbre é um bom palanqueiro, né? Fez toda a festa do parlamento e tal... Ele só não falou que esses R$ 50 bilhões reservados no Orçamento para as emendas parlamentares representam 20% de todo o dinheiro de investimentos que tem no Brasil. Ou seja, um quinto do Orçamento nacional vai para eles distribuírem como eles quiserem. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O Orçamento foi aprovado hoje em votação simbólica na Câmara e no Senado. A proposta passou pelos parlamentares com três meses de atraso devido ao impasse das emendas com o STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu por meses o pagamento dos recursos.