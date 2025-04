Conheça os destaques da programação oficial do Ano do Brasil na França em 2025

Nesta terça-feira (1º), a Embaixada do Brasil em Paris, em colaboração com os Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores do Brasil, o Ministério da Cultura da França e o Institut Français, apresentou oficialmente a programação da temporada cultural cruzada do Ano do Brasil na França de 2025. O objetivo é fortalecer os laços históricos e culturais entre os dois países e consolidar as relações bilaterais, em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a França.

Com mais de 300 eventos previstos em cerca de 50 cidades francesas, o evento também buscar trazer à tona o impacto econômico da cultura no Brasil. "O setor cultural, que representa hoje cerca de 3% do PIB brasileiro, é um grande impulsionador da economia e será promovido durante todo o ano", disse Marco Antonio Nakata, diretor do Instituto Guimarães Rosa, representante da chancelaria brasileira que abriu o evento nesta terça-feira (1°).

O Ano do Brasil na França busca "revigorar as parcerias passadas, como o Ano do Brasil na França de 2005 e o Ano da França no Brasil de 2009, mas também cria novos e inovadores espaços de colaboração entre as duas nações", sublinhou.