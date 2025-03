Pesquisa Ipsos-Ipec tem boa notícia para Lula; e má também

Como se vê, as responsabilidades estão bem distribuídas. Mesmo somando-se inflação, corte de gastos e desemprego, a conta de Haddad explica menos da metade do problema.

O mau humor é generalizado e cresceu rapidamente. O saldo negativo da pergunta sobre se o governo está indo melhor ou pior do que os brasileiros esperavam dobrou entre dezembro e março, de -16 para -32 pontos (subtração de quem diz "melhor" por quem diz "pior").

Logo, se não há causa única, tampouco a solução para o governo, se houver, será mágica. Não basta só o dólar parar de subir, ou só o desmatamento diminuir, ou só celebrar acordos internacionais vantajosos ao Brasil, ou a taxa de desemprego bater novo recordo positivo.

Para o bom humor e o otimismo voltarem a superar o mau humor e o pessimismo, o governo vai ter que fazer (quase) tudo certo e ao mesmo tempo. Não precisa ser necessariamente já, mas não pode passar de daqui a pouco - para ter chances eleitorais em 2026.

