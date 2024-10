Brasileiros que pedem refúgio na Argentina sobem de 119 para 181 em 2 meses

Apesar de a comissão não revelar as justificativas, boa parte dos pedidos coincide com as fugas de condenados e investigados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro para a Argentina, conforme o UOL revelou em maio.

De acordo com a Conare, maio foi o período em que o órgão recebeu mais pedidos de refúgio, totalizando 47, seguido de junho, com 41, e julho, com 37.

Para efeito de comparação, durante todo o ano de 2023, foram feitos apenas três pedidos oficiais de refúgio, sendo dois em fevereiro e um em novembro, segundo a Conare.

Sem pacto com Bolsonaro

Em junho, a Casa Rosada, por meio do porta-voz Manuel Ardoni, negou que o governo de Javier Milei tenha feito um pacto com o ex-presidente Jair Bolsonaro para garantir refúgio aos bolsonaristas que fugiram para o país vizinho. Na ocasião, Adorni afirmou que os pedidos seriam tratados juridicamente e não politicamente, que a Argentina tem suas próprias leis e que elas serão respeitadas.

Moraes quer extradição de fugitivos

Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou ao Ministério da Justiça brasileiro os pedidos de extradição de brasileiros condenados pelos ataques de 8 de janeiro e foragidos no país vizinho. O governo brasileiro, entretanto, ainda realiza os trâmites burocráticos para oficializar o documento.