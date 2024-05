Irmão de Janja vira coordenador de prefeita que empregou filho de ministra

A informação sobre a participação de Luiz Claudio na campanha foi revelada pelo blog local Talk Show dos Lagos.

Filho da ministra

O governo federal já privilegiou Cabo Frio com recursos extras do Ministério da Saúde, uma pasta controlada pelo PT.

Em janeiro, a ministra Nísia Trindade enviou R$ 51 milhões a mais para a cidade de verba para despesas com atendimento de alta e média complexidade. Vinte um dias depois, o filho da ministra foi nomeado secretário municipal de Cultura. Como o irmão de Janja, Marcio Lima Sampaio também não tinha nenhuma ligação com a cidade antes disso.

Cabo Frio foi o único município do RJ beneficiado na portaria com recursos extras do ministério, o que desgastou a ministra. Nísia costuma responder que atendeu a uma demanda do município e que não será intimidada com questionamentos sobre a contratação do filho.

Como mostrou a coluna, logo após a operação envolvendo recursos públicos, a prefeita foi recebida pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. A assessoria da prefeita diz que ela também conversou com Janja nessa ocasião.