Verba da Saúde gera troca de acusações de corrupção entre Lindbergh e ex-PT

Após a liberação dos recursos para Cabo Frio, Magdala nomeou o filho da ministra Nísia Trindade (Saúde) como secretário municipal de Cultura. A prefeita também trocou o PL pelo PV e recebeu apoio do PT à sua reeleição.

"Esse tipo de ataque desrespeitoso contra minha trajetória só mostra que esse rapaz não tem trânsito na esquerda. Vou processá-lo. Todos nós sabemos que ele está a serviço do Dr. Serginho [deputado estadual pelo PL] e recebe uma mesada para isso. Eu quero que ele me processe que eu vou contar quem me disse isso. É um canalha que nunca deveria ter entrado no PT", afirmou Lindbergh, sem dar mais detalhes.

Procurado, Dr Serginho, líder do governo Claudio Castro (PL) na Alerj (Assembleia Legislativa do RJ), disse que a acusação do petista "não merece nem resposta".

Lindbergh disse que o presidente Lula (PT) subirá no palanque da ex-bolsonarista Magdala e pediu aos petistas insatisfeitos que "saiam do partido".

Como mostrou a coluna, Magdala se filiou ao PV em fevereiro, dois dias depois de se reunir com Lula no Palácio do Planalto. No encontro, Lula garantiu apoio do PT ao nome dela.

"Não pode num dia dizer que está com Bolsonaro e no dia seguinte estar filiado ao PV, sem conversar com as lideranças locais. Algum interesse escuso aconteceu aí. Você pode mudar de opinião na vida e na política, mas de uma hora para outra e por motivos estranhos é de se questionar", afirmou Peçanha à reportagem.