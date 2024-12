Com emendas bloqueadas, governo envia verba da Saúde a aliados de ministros

A falta de transparência é o principal argumento de Flávio Dino para bloquear as emendas direcionadas por deputados. No caso da verba própria, o ministro do Supremo não questionou o uso. O foco do ex-ministro da Justiça de Lula tem sido os atos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), todos referendados por líderes partidários, incluindo do PT.

Portarias publicadas pelo Ministério da Saúde mostram que, até o momento, prefeituras e governos do PT foram as principais beneficiadas com as verbas da Saúde direcionadas pelo governo.

A Bahia, reduto eleitoral do ministro Rui Costa (Casa Civil), recebeu R$ 118,4 milhões, o maior volume de recursos. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) é do grupo político do ministro. Já a prefeitura de Salvador, de Bruno Reis (União Brasil), oposição ao PT no estado, não foi contemplada até o momento. Para a prefeitura de Itabuna, governada por Augusto Castro (União), recebeu R$ 28,7 milhões.

Para o Maranhão, foram R$ 40 milhões. O governador Carlos Brandão (PSB) está em pé de guerra com o ministro Flávio Dino, mas é um aliado de primeira hora de Lula.

O Ceará, governado por Elmano de Freitas (PT), recebeu R$ 56,2 milhões. O governador tem o apoio do ministro Camilo Santana (Educação).

Por outro lado, o governo do Rio de Janeiro, comandado pelo oposicionista Cláudio Castro (PL), mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi contemplado com R$ 57.952,15. A prefeitura do Rio, por sua vez, recebeu R$ 150 milhões. O prefeito Eduardo Paes (PSD) é aliado de Lula e um dos poucos que o presidente recebeu nos dois primeiros anos de mandato.