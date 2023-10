Sobre o 'sumiço' das armas

Em nota, o Comando Militar do Sudeste informou que no dia 10 de outubro "em uma inspeção do Arsenal de Guerra de São Paulo, foi verificada uma discrepância no controle de 13 (treze) metralhadoras calibre.50 e 8 (oito) de calibre 7,62, armamentos inservíveis que foram recolhidos para manutenção".

"Imediatamente, foram tomadas todas as providências administrativas com o objetivo de apurar as circunstâncias do fato, sendo instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM)".

Inicialmente, toda a tropa - cerca de 480 militares - ficou 'detida' no quartel, conforme previsões legais, para poder contribuir com a investigação. "Os militares estão sendo ouvidos para que possamos identificar dados relevantes para a investigação".

Segundo o Comando Militar do Sudeste, as armas estavam em uma situação de análise para avaliar se seriam destruídas.

"Os armamentos são inservíveis e estavam no Arsenal, que é uma unidade técnica de manutenção, responsável também por iniciar o processo desfazimento e destruição dos armamentos que tenham sua reparação inviabilizada".