Dólar deu uma escorregada, mas Lula não pressionará Galípolo, diz Haddad

"O Meirelles lançou um livro que conta que em oito anos recebeu um telefonema do presidente e negou o pedido", disse. "Ele não tinha autonomia no sentido legal, mas tinha autonomia de fato e direito e o presidente Lula sempre respeitou."

Vazamentos e falhas na comunicação

Haddad disse ainda que "houve problema de comunicação no Brasil" que fez com que o dólar tivesse uma valorização maior do que seus pares. Segundo ele, os vazamentos às vésperas do anúncio do pacote produziram "um efeito deletério" e o mercado acabou tendo uma recepção ruim do conjunto de medidas.

O ministro afirmou ainda que o cenário externo continuará desafiador, que os juros nos Estados Unidos, com o Fed dando sinais de que os cortes estão cada vez mais próximos do fim, e as políticas anunciadas pelo presidente eleito Donald Trump exigirão uma recolocação geopolítica. "Temos que prestar atenção na nossa casa", afirmou, destacando que câmbio e juros "andam juntos" e o BC sabe.