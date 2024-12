Múcio e Lula conversaram sobre futuro como dois amigos de quase 80 anos

No último dia 17, o presidente Lula recebeu a visita do ministro da Defesa, José Múcio, em sua residência em São Paulo, onde ainda se recuperava de um procedimento cirúrgico.

O encontro durou cerca de duas horas. Foi uma conversa apenas entre os dois. Fontes próximas do presidente e do ministro relatam que dois amigos de longa data se encontraram para falar do futuro.

Lula tem 79 anos. Múcio, 76. O ministro aceitou ao cargo depois de apelos feitos pelo presidente, que pediu que ele o ajudasse a refazer as pontes com as Forças Armadas. Faltava confiança entre Lula e os militares.