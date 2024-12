Haddad nega desidratação no pacote e que impacto das mudanças é de R$ 1 bi

Segundo ele, "todo apoio a Fazenda é necessário" e o que importa "é o resultado".

Haddad citou o ministro da Secretaria das relações Institucionais, Alexandre Padilha, e disse que se dá "muito bem com ele". Questionado sobre a atuação de Rui Costa, ministro da Casa Civil, Haddad disse que "não sabe se Rui participou da articulação política" para a aprovação do pacote.

"Eu me dou muito bem com Padilha, as coisas fluem bem", disse, ressaltando que tem o hábito de conversar com muitos líderes.

O ministro evitou respostas sobre uma provável reforma ministerial que Lula deve fazer no ano que vem. "Reforma ministerial é uma coisa tão pessoal, é difícil de opinar. É o presidente que tem as informações e acaba tomando as decisões", disse. "O presidente se mostra muito satisfeito com a equipe, gosta, é amigo de seus colaboradores".

Haddad não quis comentar os votos de aliados - como Rui Falcão e Guilherme Boulos. "Eu não vou comentar voto a voto. Estou feliz que aprovamos. Tá tudo bem", afirmou, dizendo que "não pode impedir as pessoas de se colocarem".

'Ainda é cedo' pra 2026

Haddad evitou respostas sobre o cenário de 2026 e a sucessão do presidente Lula e afirmou que ainda é muito cedo para avaliar o cenário que o governo chegará na disputa.