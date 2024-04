Ministro deu notícia de captura de fugitivos em 1ª mão para embaixadores

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, estava em um restaurante almoçando com embaixadores quando o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, telefonou informando sobre a captura dos fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró.

Reunido com embaixadores residentes em Brasília do Grulac (Grupo de Países da América Latina e Caribe), Lewandowski repassou no mesmo momento a notícia aos presentes.

Segundo relatos feitos à coluna, o ministro foi então aplaudido pelos embaixadores.