'Ele botou o fuzil para fora', diz PF sobre prisão dos fugitivos de Mossoró

Um policial federal detalhou, em áudio obtido com exclusividade pelo UOL, como foi a ação que resultou na captura dos dois fugitivos do presídio de Mossoró (RN) nesta quinta-feira (4), após 50 dias de buscas. Eles foram presos em Marabá (PA), a 1.600 km do local da fuga.

O que aconteceu

Fugitivos descobriam que havia cerco por meio de um ponto eletrônico. "Alguém falou que a PRF estava começando a abordar os carros e [o motorista de um dos veículos dos suspeitos] se desesperou e começou a sair 'cortando' os carros", disse o agente da PF.

O fugitivo que estava nesse carro chegou a apontar o fuzil na direção dos policiais. Segundo o agente da PF que participou da captura, Rogério da Silva Mendonça, 33, colocou o fuzil AR-15 para fora do veículo ao perceber que estava sendo perseguido.