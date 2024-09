PF abre investigação sobre denúncias de assédio de Silvio Almeida

Ontem à noite, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto divulgou nota afirmando que as denúncias de assédio contra o ministro são graves e que o caso será tratado com celeridade.

"O Governo Federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem", diz a nota.

O ministro nega as acusações e a pasta enviou ofícios ontem à noite à CGU, à PGR e também ao Ministério da Justiça.

"Diante do exposto, este Gabinete Ministerial solicita a apuração criteriosa das denúncias, garantindo que todas as acusações sejam rigorosamente investigadas, com transparência e imparcialidade, a fim de proteger a integridade dos servidores e das instituições envolvidas".

Hoje cedo, a defesa do ministro informou que vai acionar a Justiça para pedir explicações à ONG Me Too sobre denúncias contra ele.

Reportagem publicada pelo UOL mostrou que o ministério comandado por Silvio Almeida tem sido alvo de denúncias de assédio moral e pedidos de demissão em série desde o início da gestão, em janeiro de 2023. O ministro também nega as acusações.