O presidente do PL na Paraíba conta que conversou sobre a mudança com Bolsonaro e que a decisão de mudar a direção foi tomada em conjunto com a executiva nacional. Ele ainda defendeu o ex-ministro Queiroga como candidato em 2024.

Queiroga assumiu o Ministério da Saúde no meio da maior crise sanitária do século, é bolsonarista mesmo! Querer comparar a confiança que Bolsonaro tem em Queiroga com a que tem neles? Eles querem é a desunião da direita, isso sim. Bolsonaro sabe as pessoas que vestem a camisa na hora que precisa.

Wellington Roberto, presidente do PL na Paraíba

Segundo ele, o trio só teve uma boa votação em 2022 porque "usou o nome de Bolsonaro".

Eles estão nervosos e desesperados com a credibilidade que eu tenho dentro do partido, e querem chegar agora e já tomar conta do partido. Para isso, falam e criam fake news e fazem esse tipo de coisa covarde.

Wellington Roberto

O que diz Queiroga

O ex-ministro citou que a sua indicação foi acertada com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, seguindo orientações de Jair Bolsonaro. "Nosso líder maior [Bolsonaro] achou por bem me conduzir para comandar os destinos do partido", declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais na segunda-feira. Procurado, Queiroga não retornou ao pedido de entrevista feito pela coluna.