Ceará: Júri nega feminicídio e vê morte a tiros de mulher como sem intenção

Diante da decisão soberana do Conselho de Sentença, entendo que, de acordo com a prova produzida em juízo, a conduta do acusado se amolda ao crime de homicídio culposo, uma vez que agiu com imprudência, pois possuía um revólver, não tendo, como confessado, nenhum entendimento sobre armas e após ingerir drogas. Denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, uma vez que possuía arma irregular.

Trecho da decisão da juíza da 1ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte, Carliete Roque Gonçalves Palacio

O que diz a denúncia

A denúncia do MP-CE, a qual o UOL teve acesso, aponta que o caso ocorreu na manhã do dia 5 de fevereiro de 2024. A mulher, diz o laudo pericial, levou dois tiros: um no abdômen e outro no dedo mindinho, "sendo o primeiro, com características de tiro encostado, a causa efetiva da sua morte".

A vítima tinha um relacionamento de cerca de dois anos com o homem, sem filhos. Segundo testemunhas ouvidas, o relacionamento deles era conturbado, "com brigas constantes em razão dos ciúmes" do marido. No dia do crime, inclusive, uma vizinha disse que acusado e vítima estavam discutindo instantes antes.

Após um intervalo de tempo, a depoente [testemunha] estava dormindo e ouviu o disparo vindo do apartamento da ofendida, que ficava no mesmo prédio da testemunha. Momentos depois, o denunciado bateu na porta da casa da depoente pedindo ajuda, ao sair para averiguar, deparou-se com a vítima já atingida por disparo de arma de fogo e caída nas escadas.

MP-CE

Ainda de acordo com a testemunha, o acusado costumava xingar a vítima com palavrões. Além disso, ela também teria presenciado a vítima "chorando desesperadamente alguns dias anteriores ao crime e pedindo socorro".