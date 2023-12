A SMS ainda ressalta que tais orientações são preconizadas por meio da Norma Técnica do Ministério da Saúde 'Atenção Humanizada ao Abortamento', cujo documento afirma que todos os profissionais de saúde devem promover o acolhimento, a informação, a orientação e o suporte emocional às gestantes, evitando julgamentos, preconceitos e comentários desrespeitosos, com abordagem que respeite a autonomia das mulheres e seu poder de decisão.

Secretaria de Saúde de Maceió

A promulgação da lei gerou reações contrárias.

A lei promulgada hoje pela Câmara age como um instrumento de revitimização das mulheres que tem direito ao aborto, nas modalidades em que ele é legalizado. Além do mais, a lei é inconstitucional e conta com um parecer da Procuradoria da Câmara, que atesta esse fato. Diante disso, irei provocar os órgãos de justiça para questionar mais uma vez a constitucionalidade dessa matéria.

Teca Nelma (PSD), vereadora

O mais incrível é que essa lei absurda não foi aprovada em nenhuma outra cidade do Brasil, simplesmente porque não há o que se discutir na seara municipal. Não se trata de uma mera ideologia ou vontade, estamos falando de algo definido por lei: o aborto legal e permitido no Brasil. Se o corpo masculino engravidasse o aborto já seria permitido no Brasil totalmente irrestrito. Essa Lei é inconstitucional e é criminosa.

Paula Lopes, advogada e presidente do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher

É desinformação desenhada para a tortura. Se há que 'esclarecer' ou 'conscientizar' para algo, é para as evidências científicas atualizadas: aborto feito conforme as indicações da OMS é um procedimento extremamente seguro. Essas meninas e mulheres são sobreviventes de violência já em profundo sofrimento. Forçá-las a rever as evidências dessa violência e das suas consequências com a gravidez não informa nem ajuda a decidir. Apenas as revitimiza.

Gabriela Rondon, advogada e pesquisadora na Anis - Instituto de Bioética

Sobre o aborto legal e seguro

No Brasil, há três previsões legais para realização de aborto: