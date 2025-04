Festa com som e bebida em piscina natural com peixe-boi é investigada em AL

A realização de uma festa nas piscinas naturais da praia do Marceneiro, em Passo do Camaragibe (AL), está sendo investigada pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão gestor da APA (área de proteção ambiental) Costa dos Corais, a maior unidade federal de conservação marinha do país. O evento ocorreu na sexta-feira (28).

Segundo vídeos divulgados no Instagram, a festa reuniu pelo menos cerca de 30 pessoas. Entretanto, eventos do tipo são proibidos por lei no local, que compõe a rota ecológica dos Milagres, como é conhecido o roteiro turístico de três cidades do litoral norte alagoano.

Na região está uma área prioritária de conservação dos peixes-boi no país, animais ameaçados de extinção e reintroduzidos ao ambiente local há 30 anos. Além disso, a APA (com 120 km de extensão) foi criada para resguardar a segunda maior barreira de coral do mundo, entre Alagoas e Pernambuco. Por isso, a visitação tem áreas limitadas e é cercada de regras para proteção do ecossistema.