CE: Mulher alega 'esgotamento emocional' e é absolvida por facada no marido

Depois de dez anos no banco dos réus, Maria (nome fictício) foi absolvida na última terça-feira (5) após júri popular realizado pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza. Ela foi acusada de tentativa de homicídio do ex-marido, José (nome também fictício), mas a defesa usou a tese de esgotamento emocional e conseguiu a absolvição da mulher de 32 anos.

A tese da Defensoria Pública do Estado venceu a do Ministério Público do Ceará, que pediu a condenação de Maria por crime premeditado. Ela poderia, se condenada, pegar de seis a 20 anos de prisão. A Promotoria ainda não informou se vai recorrer da decisão.

O caso

Maria foi denunciada porque agrediu com uma facada o então namorado, no dia 2 de janeiro de 2014, em Fortaleza.