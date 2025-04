Grupo Collor em AL tenta recuperação há 6 anos e soma R$ 100 mi em dívidas

O débito final a ser negociado na recuperação, no dia da assembleia de credores, era de R$ 64 milhões.

Mas essa não é a única dúvida: o grupo tem inscrito em dívida ativa da União R$ 32,4 milhões, segundo consulta feita na última sexta no portal de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desse total, R$ 23,2 milhões são da TV Gazeta, emissora afiliada da Globo em Alagoas.

Com a demora na aprovação no plano, ex-funcionários da OAM entraram na Justiça do Trabalho para cobrar suas dívidas não pagas, o que tem gerado decisões de despersonalização da pessoa jurídica, ou seja: o direito do credor cobrar a dívida diretamente dos sócios da empresa.

Isso gerou condenações que bloquearam não só imóveis de Collor, mas também de sua esposa, Caroline Serejo, que teve R$ 478 mil retirados de sua conta, em julho do ano passado, para pagar uma jornalista com câncer que nunca teve acordo trabalhista honrado pela TV Gazeta. Imóveis de luxo de Collor, como uma chácara em Campos do Jordão (SP), chegaram a ser penhoradas, mas que foi revertido após acordo com o credor para evitar o leilão.

Chácara de Collor em Campos de Jordão com duas casas e quadra de tênis Imagem: Google Maps

Briga com a Globo

A Globo tenta desde o final de 2023 encerrar o contrato com a TV Gazeta para colocar no lugar outra empresa, a TV Asa Branca, afiliada de Caruaru (PE). Isso ainda não ocorreu porque a Justiça de Alagoas obrigou a Globo a renovar a parceria por mais 5 anos, a contar a partir de 1º de dezembro de 2024.