Renegado por João Paulo 2º, papódromo erguido por Collor definha em Maceió

Papa celebra missa em estrutura ao lado do papódromo Imagem: Reprodução/Facebook Maceió Antiga

O padre cita uma curiosidade quase que desconhecida do grande público: "João Paulo 2º, quando soube do valor absurdo, não quis subir em cima do monumento. Para evitar a polêmica, foi pedido para que se fizesse uma estrutura lateral, que foi onde ele ficou. Ele não quis ficar propriamente no monumento", diz.

Comissão para revitalização

Para cuidar do local, a Arquidiocese criou uma comissão formada por quatro padres que tenta há 3 anos revitalizar o monumento. Nesse período, houve reuniões com governo do estado e Prefeitura de Maceió, mas sem sucesso para emplacar a ideia de projeto para o local.

A Arquidiocese tem um projeto de revitalização do espaço, que vai além de redesenhar o local, mas dentro de uma manutenção mais econômica e ecológica. A gente pretende criar dois complexos de ações pastorais da igreja para atender os braços da caridade e cultural da Igreja.

Padre Márcio