Collor recebe na prisão oferta de emprego em fábrica: 40 h e salário mínimo

Na empresa, ele atuaria com mais 30 trabalhadores, 25 deles reeducando condenados que nem Collor. "Em 13 anos, nunca tivemos nenhum problema com os 380 reeducandos acolhidos aqui", garante.

A Pré-moldados Alagoas fica dentro do Núcleo Industrial Bernardo Oiticica, inaugurado em 2010 em parceria com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e considerado uma referência no país à época por dar vantagens a empresas para se instalarem dentro do complexo prisional e ofertarem vagas a reeducandos. Hoje, 15 empresas estão montadas no local.

Se quiser o emprego, explica Roberto, os advogados de Collor terão de pedir a transferência dele para o Núcleo Ressocializador da Capital, um presídio-modelo dentro do complexo penitenciário e que abriga apenas presos que trabalham e de bom comportamento.

Segundo advogados ouvidos, a estrutura desse núcleo é considerada a melhor entre os presídios do estado —diferente do Baldomero Cavalcante onde ele está, que foi denunciado em relatórios recentes pelas más condições estruturais.

No Baldomero Cavalcante, Collor foi abrigado inicialmente não em uma cela, mas na sala do diretor do presídio, segundo informou a Folha de S.Paulo.

A previsão é que Collor em menos de um ano e meio ele tenha direito a ir para o semiaberto —regime que não existe em Alagoas, que adota a prisão domiciliar no lugar.