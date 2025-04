Comandante da PM no interior do AM agride mulheres e é afastado; assista

Pedido e investigação

Segundo o relato dado ao MP-AM, o militar estaria no local e teria tentado "dispersar uma multidão". Além das agressões, ele também efetuou disparos para o alto.

O MP-AM solicitou as informações ao Departamento de Justiça e Disciplina da PM no Amazonas, para a instauração do procedimento de apuração disciplinar cabível, além de providências para suspensão administrativa/funcional, por cautela, do porte de arma do comandante.

Nota do MP-AM

No despacho à PM-AM, a promotora Jéssica Vitoriano Gomes informou que, pelos indícios narrados e amplamente divulgados, o tentente teria praticado "abuso de autoridade, lesão corporal e disparo de arma de fogo em via pública", que são "condutas incompatíveis com a disciplina da função policial".

"O caso requer uma apuração rigorosa nas esferas criminal e disciplinar, sem prejuízo de outras infrações eventualmente identificadas no curso das investigações", disse na nota.