Rival dos Corleone, mafioso Badalamenti tentou golpe bilionário em SP

Mas os Badalamenti iniciaram um conflito sangrento com o clã Corleone e perderam a disputa.

Identidades falsas

O primeiro registro criminal de Leonardo Badalamenti no Brasil data de março de 2007.

Ele foi detido com 55,2 gramas de cocaína no estacionamento de um supermercado, localizado no cruzamento entre as avenidas Paulista e Brigadeiro Luís Antônio, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil paulista, após uma denúncia anônima, investigadores acompanharam a chegada dele ao local em um Citroën Xsara branco.

Quando os agentes realizaram a abordagem, receberam um documento de identificação em que ele se passava por Carlos Masseti.