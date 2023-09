No Brasil, diz o livro, o embaixador chileno Cubillos tinha uma "tarefa mansa comparada à de seus colegas em Caracas ou Paris, Buenos Aires ou Washington".

"O embaixador [chileno] em Brasília, por exemplo, viu-se obrigado a esclarecer a Santiago que dois jornalistas brasileiros colocados no balaio de "inimigos" do Chile eram, na verdade, defensores impetuosos do golpe contra [Salvador] Allende. Um deles era Theofilo de Andrade, de O Cruzeiro."

Manifestantes mostram cartazes com fotos de desaparecidos durante a ditadura militar no Chile Imagem: Martin Bernetti/AFP - 8.set.2019

Encontro entre diretor do Estadão e Allende

No livro, Simon destaca o papel de Júlio de Mesquita Neto, do jornal O Estado de S. Paulo, chefe da Comissão de Liberdade de Imprensa da SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa). Do lado chileno, o principal associado à SIP era o Mercurio, jornal que se posicionara na linha de frente do combate à Unidade Popular de Allende. Já a presidência da entidade, naquele momento, era do brasileiro Manoel de Nascimento Brito, diretor do Jornal do Brasil.

De acordo com o autor, caberia especialmente a Mesquita levantar publicamente a SIP "contra a transformação socialista no Chile e em solidariedade à maior voz da imprensa chilena sob ataque do governo socialista".