Carta a Lula: silêncio sobre golpe de 64 não resolverá nosso futuro

Teriam eles ido tão longe se houvesse, na opinião pública, um sólido entendimento sobre o que significa uma ditadura?

Marcar os 60 anos de uma ruptura democrática, portanto, não se trata de falar do passado. Mas lidar com nosso presente e construir o futuro. É parte de um processo de educação e de insurreição das consciências.

Exemplos em diferentes continentes, religiões e culturas demonstram que aqueles que optaram por confrontar a história e seus crimes construíram bases de uma sociedade democrática. Na Alemanha, a desnazificação ocorre todos os dias. Até hoje.

Lidar com esse passado teria ainda um impacto que iria muito além do espaço dos militares na sociedade brasileira.

A defesa da democracia fortaleceria pautas como o combate ao racismo, a luta pelo direito das minorias ou pela defesa da posição das mulheres na condução do país. Todos eles exigem um compromisso que foge muitas vezes da lógica partidária e da barganha política.

Fingir que a data do 31 de março não existe simplesmente não condiz com a realidade. De fato, o 31 de março de 1964 existe em cada vidraça rompida nos prédios em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.