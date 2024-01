"As medidas provisórias solicitadas pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça, com o objetivo de evitar o risco de genocídio, exigindo "a suspensão imediata das operações militares em Gaza e contra Gaza", são muito urgentes e necessárias", afirmou o embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danese.

"O pronunciamento solicitado pelo principal órgão judicial da ONU não só pode possibilitar a ajuda humanitária necessária e salvar vidas civis, mas também pode contribuir para a criação de um ambiente propício para a restauração do diálogo político e para a retomada das negociações visando à solução de dois Estados", defendeu.

Para ele, o pedido de cessar-fogo em Gaza não aborda as causas fundamentais do conflito, o que é necessário para uma paz duradoura na região. "No entanto, um cessar-fogo agora é possivelmente a única alternativa que pode preservar a capacidade da comunidade internacional de fazer isso depois", explicou.

"Não pode haver solução militar para as causas profundamente enraizadas de tensão e hostilidade. Outras ações militares apenas aprofundarão os ressentimentos e o ódio e, em última análise, perpetuarão o ciclo de violência, com efeitos prejudiciais para toda a região e para o mundo", alertou.

"Além de Gaza, na Cisjordânia, no Mar Vermelho, no Iêmen, ao longo da Linha Azul entre Israel e Líbano, no Iraque, na Síria e, é claro, também em Israel, a escalada das hostilidades e os novos incidentes de segurança parecem estar diretamente relacionados a esse sentimento crescente de desconfiança e de total desrespeito ao direito internacional, motivado por nossa incapacidade coletiva de evitar a tragédia em Gaza, garantir a responsabilização e preparar o caminho para um processo de paz verdadeiro e eficaz", disse.

Na avaliação do governo, não há outra alternativa a não ser avançar de forma decisiva em direção à solução de dois Estados, "com um Estado palestino vivendo lado a lado com Israel em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e reconhecidas internacionalmente".