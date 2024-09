Brasil e China criam 'grupo da paz' para a Ucrânia; Zelensky critica

Wang Yi, chanceler da China, fez o anúncio e indicou que o bloco poderia até mesmo usar um mecanismo já existente para tratar de crises internacionais, dentro da ONU. O grupo original que será usado conta com Egito, África do Sul e Indonésia, além de Brasil e China. Mas o novo "grupo da paz" será mais amplo.

A base do projeto é o acordo assinado entre China e Brasil em maio e que estabelece seis princípios para lidar com a guerra, entre eles a não expansão do campo do conflito, a recusa do uso de armas nucleares e a convocação de uma conferência de paz com russos e ucranianos.

'Leva tempo para que as pessoas entendam'

Celso Amorim, assessor especial da presidência, apontou como a reunião desta sexta-feira é a realização do projeto inicial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de ter um "grupo de amigos da paz". "Levou tempo. Leva tempo para que as pessoas entendam que outros caminhos não conduzem à paz. Mas conseguimos", disse. Lula vinha propondo a iniciativa desde que venceu a eleição, em 2022.

Mas sofreu resistência por parte de americanos e europeus. Uma das críticas de Washington era de que não havia um compromisso de denunciar a invasão russa.

"É um primeiro passo. Era apenas Brasil e China, e agora temos uma participação mais ampla", disse. Segundo Amorim, o trabalho ocorrerá na ONU.