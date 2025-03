EUA falam em ação militar contra Maduro e fecham pacto de defesa com Guiana

Questionado sobre qual seria a reação americana diante da reivindicação de Maduro por territórios da Guiana, Rubio elevou o tom e fez uma ameaça. "Haverá consequência para agressores e aventureiros", disse.

"Nossa Marinha é grande e pode chegar a qualquer lugar do mundo", afirmou Rubio. Para as autoridades da Guiana, há de fato um compromisso dos EUA pela "defesa do país".

De acordo com Rubio, se os venezuelanos fizerem algo no sentido de cruzar as fronteiras, "será um grande erro para eles". "Não vou detalhar nada, mas todos entendem. Será um dia e uma semana muito ruim para o regime da Venezuela", disse.

A Guiana, país rico em petróleo, vem registrando uma tensão cada vez maior em suas fronteiras. Uma década após a descoberta de reservas, o país pode se tornar este ano o maior produtor mundial de petróleo per capita, superando o Catar e o Kuwait.

No acordo assinado hoje, fica estabelecido uma "a cooperação em segurança" entre EUA e a Guiana. Para Rubio, os americanos não permitirão que haja uma "reivindicação ilegítima" por parte da Venezuela ao território do país.

Desde o ano passado, Nicolas Maduro vem insistindo sobre seu interesse pelo território de Essequibo. O venezuelano, após um polêmico plebiscito, chegou a anunciar a criação de uma província no país vizinho.