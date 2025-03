Inteligência dos EUA vê desdolarização no Brics como arma russa: 'Ameaça'

"As tensões político-militares resultantes, intensificadas e prolongadas, entre Moscou e Washington, juntamente com a crescente confiança da Rússia em sua superioridade no campo de batalha e em sua base industrial de defesa, e o aumento do risco de guerra nuclear, criam urgência e complicações para os esforços dos EUA para encerrar a guerra de forma aceitável", alerta.

Segundo a avaliação de risco dos espiões americanos, independentemente de como e quando a guerra na Ucrânia termine, "as atuais tendências geopolíticas, econômicas, militares e políticas internas da Rússia ressaltam sua resiliência e sua potencial ameaça duradoura ao poder, à presença e aos interesses globais dos EUA".

Ainda segundo os norte-americanos, apesar de ter tido enormes custos militares e econômicos em sua guerra com a Ucrânia, a Rússia tem se mostrado adaptável e resistente, em parte devido ao apoio ampliado da China, do Irã e da Coreia do Norte.

"O presidente Vladimir Putin parece decidido e preparado para pagar um preço muito alto para prevalecer no que ele vê como um momento decisivo na competição estratégica da Rússia com os Estados Unidos, na história mundial e em seu legado pessoal", disse.

"A maioria dos russos continua a aceitar passivamente a guerra, e o surgimento de uma alternativa a Putin provavelmente é menos provável agora do que em qualquer outro momento de seu governo de um quarto de século", constata a inteligência americana.

Aliança com Brics

É nessa questão da resiliência que os EUA apontam para a relação estratégica de Moscou com o Brics. "Os esforços ocidentais para isolar e sancionar a Rússia aceleraram seus investimentos em parcerias alternativas e o uso de várias ferramentas de política para compensar o poder dos EUA, com o apoio e o reforço da China", disse o informe.