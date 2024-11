Biden promete transição ordenada e dá recado a Trump: eleição é 'honesta'

Biden, que viajará no final do mês para a cúpula do G20 no Brasil, também defendeu seu legado e indicou que os efeitos de suas políticas só agora começarão a surtir efeito para a maioria dos americanos.

Ataques velados a Trump

Biden ainda usou a alocução para mandar recados a Trump, que passou meses questionando o sistema eleitoral. No próprio dia do voto, na terça-feira (5), o então candidato denunciou supostas "trapaças" no voto, sem qualquer prova. Elon Musk, dono da plataforma X, difundiu para uma audiência de 2 bilhões de visualizações, teorias conspiratórias sobre a eleição.

Em seu discurso, o presidente Biden garantiu a "integridade do sistema eleitoral americano". "É honesto, é justo e é transparente. E podemos confiar nele, ganhando ou perdendo", disse.

Democrata ainda agradeceu aos funcionários eleitorais que "correram riscos". "Podemos restaurar o respeito por todos os nossos funcionários eleitorais que se esforçaram e correram riscos desde o início. Deveríamos agradecê-los, agradecê-los por ocupar os locais de votação, contar os votos, proteger a própria integridade da eleição", disse.

"Muitos deles são voluntários que fazem isso simplesmente por amor ao seu país e, como eles fizeram, como cumpriram seu dever como cidadãos, eu cumprirei meu dever como presidente", disse Biden.