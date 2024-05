Tarcísio negocia vigilância cibernética militar para SP com Emirados Árabes

Bolsonaro perde a eleição, Degaut fica um trimestre desempregado, mas o fato é que ele virou CEO do grupo Edge no Brasil. O grupo Edge, em janeiro deste ano, assinou um acordo de cooperação com o governo do estado de São Paulo para fornecer o que eles chamam de 'Crystal Ball'.

Ela conta, com base em reportagens, que o sistema já foi implementado em alguns locais do estado.

Seria um serviço de tecnologia com integração de sistemas, que vai fazer vigilância, rastreamento e análise criminal, integrando bases de dados e sistemas de informação. Em alguns lugares, consta que isso está acontecendo apenas no centro de São Paulo, mas uma reportagem do Antagonista diz que foi implantado na Baixada Santista.

Segundo Samira, o problema nisso tudo é eles terem acesso ao banco de dados do estado.

Por que estou falando isso a partir do que está saindo na imprensa? Não houve uma licitação para formalizar, então eles não foram contratados, mas, a princípio, eles estão tendo acesso à base de dados de inteligência do governo do estado, que estaria sendo alimentada por informações que eles estariam coletando.