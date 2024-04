Polícia que mata muito demonstra incompetência de governos de SP, RJ e BA

Ninguém em sã consciência espera que um policial lance rosas, cravos e astromélias quando é recebido a tiros de fuzis, escopetas e pistolas. Mas uma polícia que mata muito e de forma sistemática demonstra que usa chumbo porque é deficiente em inteligência. Ou pior: é indício de governos que não conseguem investigar e planejar e acabam usando cadáveres para mostrar serviço aos eleitores.

Um levantamento da Anistia Internacional, divulgado nesta quarta (24), aponta que 394 pessoas foram mortas durante operações policiais nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo entre os meses de julho e setembro de 2023. Sob qualquer ótica, é muita gente. Ainda mais com as denúncias de abusos e execuções de quem não estava em confronto ou não tinha nada a ver com a história.

No ano passado, houve quase quatro chacinas por mês na região metropolitana de Salvador e três por mês na do Rio de Janeiro, de acordo com relatórios da plataforma Fogo Cruzado. Já São Paulo registrou mortes a rodo nas operações de vingança da PM na Baixada Santista.