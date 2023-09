Num discurso feito de otimismo e sutileza, Luís Roberto Barroso virou a pagina do 8 de janeiro para enxergar o capítulo seguinte da história: "As democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer os desafios da inclusão social, da luta contra as desigualdades e do aprimoramento da representação política." Ou seja, não basta vencer o que Barroso chamou de "culpados de sempre". É preciso reconhecer que "extremismo, populismo e autoritarismo" se assanham porque encontram material nas debilidades do regime democrático.

Havia no pronunciamento de Barroso materia prima para um programa de governo. Mas interessa saber o que o substituto de Rosa Weber oferece em termos práticos como contribuição do Supremo Tribunal Federal para a melhoria do regime. Ao enumerar suas prioridades, Barroso escorou sua gestão em três estacas: o "conteúdo", a "comunicação" e o "relacionamento".

Isso inclui, segundo ele, "aumentar a eficiência da Justiça" e "melhorar a comunicação com a sociedade" para desfazer "incompreensões e mal-entendidos". De resto, disse Barroso, "o Judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade." O ministro quer que o Supremo endergue e ouça "o sentimento social." Fácil de falar, dificílimo de realizar numa presidência de escassos dois anos.