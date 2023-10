A maioria que elegeu Tarcísio sabia que se tratava de um privatista. Quem discorda do receituário deve se equipar para obter mais votos em 2026. Os sindicatos estatais têm o direito de se opor. Mas sabem que a legislação regula e limita a cruzada de braços no setor público.

A Justiça do Trabalho determinou o funcionamento a pleno vapor nos horários de pico. Impôs 80% da mão de obra ativa nos demais horários. O governador considara-se alvo de "ataques políticos e ideológicos". Classifica a greve de "ilegal e abusiva". Os grevistas sustentam que lutam contra a piora do serviço.

O diabo é que, quando uma estação de trem ou de metrô fecha, a conta é paga em dobro por quem mais precisa do serviço. O governador irá ao Judiciário. Quando chegar a hora da volta ao trabalho, o pagamento do dia parado abre a pauta de pré-condições, assegurando aos grevistas o paraíso do risco zero.

O pobre do usuário, que já havia custeado o tributo, paga em dobro com os prejuízos que sofre. Para ele, o serviço piora com ou sem privatização. É na cara do pobre que a greve dói mais.

Tarcísio faria um bem a si mesmo se alargasse os horizontes do debate sobre suas privatizações. Os apositores renderiam homenagens à lógica se encontrassem formas de defender a qualidade do serviço sem sonegá-lo.