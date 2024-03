Toga do STF sobre depoimento de Freire: 'Melhor que delação'

Dissemina-se no Supremo Tribunal Federal a percepção segundo a qual o depoimento do general Freire Gomes à Polícia Federal, na sexta-feira, leva água para o moinho da condenação de Bolsonaro e do alto-comando da tentativa de golpe de Estado.

Nas palavras de um ministro da Corte, o interrogatório do general, que comandou o Exército entre março e dezembro de 2022, "é melhor e mais valioso do que uma delação, porque contém revelações de uma testemunha, não de um criminoso à procura de benefício judicial."

De acordo com o ministro, que acompanha o caso de perto, o resultado do depoimento de Freire Gomes "consolidou o quadro probatório." Deu "consistência" a provas que já eram "sólidas".