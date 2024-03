Pesquisa encomendada pelo PP traz Michelle empatada com Lula

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, jogou no ventilador trecho de uma sondagem encomendada ao instituto Paraná Pesquisas. Sinaliza que não é negligenciável o potencial eleitoral de Michelle Bolsonaro num embate direto com Lula. Hoje, o quadro seria de empate técnico. Lula amealharia 44,5%, contra 43,4% atribuídos a Michelle.

A coluna perguntou a Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, se o seu partido embarcou na canoa de Michelle. E ele: "Não tenha dúvida. Enquanto eu for presidente do partido —e acho que não deixarei de ser tão cedo— o partido está nessa canoa".

Instado a esmiuçar a pesquisa, o senador informou que os resultados serão integralmente divulgados nesta quinta-feira. Cogita antecipar outro trecho. Nele, o nome de Michelle foi substituído pelo de Tarcísio de Freitas. Segundo Ciro, o governador de São Paulo ficou em situação "um pouquinho pior".