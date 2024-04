Musk avisou em 2020: 'Vamos golpear quem quer que seja!'

Não foi por falta der aviso. Em 2020, respondendo a um post que acusava os Estados Unidos de ter estimulado no ano anterior a queda do então presidente boliviano Evo Morales, Elon Musk tuitou: "Nós vamos golpear quem quer que seja! Lidem com isso." A Bolívia detém algo como 29% das minas mundiais de lítio, matéria-prima para as baterias dos carros elétricos da Tesla, um dos empreendimentos de Musk.

O tuíte de 2020 foi apagado. Mas potencializou-se a mensagem embutida nele. Se Deus o intimasse a escolher entre o Estado Democrático de Direito e o lucro, Elon Musk daria uma resposta fulminante: "Morra a democracia!". E ficaria claro que, para o bilionário sul-africano, o grande acontecimento é a vantagem pecuniária. Só o dinheiro existe. O resto é paisagem.

Em maio do ano eleitoral de 2022, nas pegadas do anúncio sobre sua intenção de comprar o Twitter, Musk foi recepcionado no Brasil. Bolsonaro condecorou-o com a medalha da Ordem do Mérito da Defesa. Alardeou que Musk conectaria a Amazônia à internet via satélite, para mostrar ao mundo a "verdade" sobre a hipotética preservação da floresta. Chamou o visitante de "mito da liberdade".