Arthur Lira flerta precocemente com maldição da ex-presidência

Alheio à síndrome do que está por vir, Lira desafia o ocaso exercitando o pecado capital da soberba. Apaixonado pela própria voz, acomodou Alexandre Padilha, o articulador político do Planalto, na caixa dos "desafetos pessoais". Chamou-o de "incompetente". O tiro ricocheteou no dono da articulação. Lula atirou de volta: "Só de teimosia, Padilha vai ficar muito tempo nesse cargo".

Pressentindo o cheiro de queimado, o deputado Elmar Nascimento, candidato de Lira à própria sucessão, levou as mãos ao extintor. Tenta apagar nos bastidores o incêndio que afugenta o governo para candidaturas alternativas. Os poderes de Lira decrescem na proporção direta do avanço do calendário eleitoral.

Logo, logo, premidos pela necessidade de acomodar aliados nas prefeituras de seus redutos, os deputados estarão mais interessados nas urnas do que na agenda econômica do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Algo que transforma a irascibilidade de Lira numa aposta arriscada. Com sua "teimosia", Lula sinaliza a disposição de demonstrar que a divindade da Câmara e o pedaço do centrão que carrega o seu andor têm mais a perder do que o Planalto. Todos os ingredientes desse embate estão impregnados de ardis.

Proprietário da pauta do plenário da Câmara, Lira pode facilitar ou infernizar o segundo ano de um governo que mantém um olho na inflação dos alimentos e outro na curva descendente das pesquisas. Dono do Diário Oficial, Lula como que convida o imperador da Câmara e sua turma a lançarem um olhar para a caixa registradora da Codevasf, da Caixa Econômica Federal e dos ministérios terceirizados ao centrão.

Sabe-se que, nesse jogo, uma mão suja a outra. Lula não ignora que seu governo alimenta parlamentares que estarão na trincheira inimiga em 2026. Minoritário no Congresso, move-se como se desejasse esclarecer que todos os que quiserem continuar comendo na mesa do seu governo terão pelo menos que ajudar a lavar os pratos.

Lira abespinhou-se com o Planalto contra um pano de fundo manchado pelo caso Marielle Franco. Um pedaço do centrão uniu-se à milícia parlamentar de Bolsonaro na malograda articulação para abrir a cela do deputado Chiquinho Brazão, um dos acusados de encomendar a execução de Marielle. O soberano da Câmara enxergou as digitais do articulador político do Planalto na difusão da maledicência segundo a qual sua debilidade ficou gravada no painel eletrônico que manteve o preso na tranca. Daí os disparos contra Alexandre Padilha.