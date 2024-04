Em Copacabana, Bolsonaro age à maneira do punguista de praia

Entre a Avenida Paulista e Copacabana, Bolsonaro modulou sua estratégia. Em São Paulo, prevaleceu o bom-mocismo da "pacificação" e da "anistia". No vídeo da convocação para o ato do Rio de Janeiro, ressurgiu o mau-caratismo da desinformação em estado bruto.

Para estimular os devotos a desperdiçarem um naco do domingo no seu comício, Bolsonaro disse que o Brasil está "perto de uma ditadura". Surfando a onda fabricada por Elon Musk, afirmou que "o mundo inteiro toma conhecimento do quanto está ameaça a nossa liberdade de expressão."

Não é verdade que Bolsonaro tem dupla personalidade. Ele possui três: a que exibe, a que tem de fato e a que imagina ter. Na personalidade da pose, Bolsonaro é um perseguido político. Na real, é um golpista à espera de sentença. Na versão imaginária, é um cultor do Estado democrático de Direito.