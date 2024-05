Dilúvio gaúcho será vão se não desalojar eleitor do comodismo

Os cientistas vislumbram um futuro devastador. Nele, a fome e as migrações em massa serão potencializadas por ondas de calor. Tempestades e inundações serão cada vez mais frequentes e extremas. Nesse contexto, o dilúvio do Rio Grande do Sul será vão se o eleitor brasileiro não for desalojado do seu comodismo.

Em cinco meses, o Brasil irá às urnas para escolher os seus prefeitos. Candidatos a reeleição que ignoraram os alertas do clima não merecem nem bom dia, que dirá votos. Desafiantes que não apresentarem propostas críveis de adaptação das cidades aos novos tempos devem ser ignorados. O mesmo raciocínio vale para as eleições nacionais de 2026.

O país demora a acordar. Mas se as cenas desoladoras captadas no Rio Grande do Sul servem para alguma coisa é para demonstrar que nunca é tarde para o brasileiro ser o que já deveria ter sido. A melhor hora para escolher gestores atentos às mudanças climáticas é 30 anos atrás. A segunda melhor hora é agora.