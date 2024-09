Em meio à divinização das pesquisas, somem ideias

Como em campanhas anteriores, os institutos de pesquisa ocuparam o centro do palco nas eleições municipais de 2024. Quando isso ocorre, as pesquisas norteiam os candidatos, orientam seus financiadores e desorientam o eleitor, submetendo-o ao risco de eleger a melhor encenação, não o melhor candidato.

Em São Paulo, a ânsia com que os comitês eleitorais aguardavam, desde a véspera, o resultado do penúltimo Datafolha dá uma noção do ponto a que chegou a divinização das pesquisas. Em meio à fumaça dos prognósticos, somem as ideias dos candidatos sobre os problemas da cidade.

Nesta sexta-feira, a propaganda do horário eleitoral no rádio e na televisão fará aniversário de uma semana. Com poucas exceções, os candidatos levaram ao ar padrinhos políticos, famílias de comercial de margarina, um blá-blá-blá dispersivo e caneladas dimensionadas pelas pesquisas.