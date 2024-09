Kamala ganhou o debate, mas ainda pode perder para Trump

No debate contra Donald Trump, Kamala Harris produziu uma mágica. Vice de Joe Biden, um presidente impopular, ela se apresentou como uma espécie de mudança dentro da continuidade. Foi como se tirasse uma cartola de dentro do coelho. Com um desempenho de mostruário, Kamala venceu o debate. Mas ainda pode perder a eleição para Trump.

Bem ensaiada, Kamala desviou dos principais torpedos do arsenal de Trump, como inflação e imigração. Fez acenos vagos à classe média. Grudou em Trump três pechas tóxicas: inimigo da democracia, benfeitor dos ricos e malfeitor das mulheres. Esfregou na face do rival a invasão do Capitólio e o cerceamento do direito ao aborto, algo caro ao cidadão americano.

Kamala foi auxiliada pela língua de Trump e pela dupla de mediadores do debate. A língua mentiu. Os mediadores desmentiram bizarrices como a acusação segundo a qual imigrantes haitianos estariam comendo animais domésticos no estado de Ohio. Ou que alguns estados permitiram a lunáticos abortistas matarem bebês depois do nascimento.