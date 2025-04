Harvard decide lidar com Trump sem o vexame do agachamento

Foi a primeira reação da academia contra Trump. A posição de Harvard contrasta com a que foi adotada pela universidade de Columbia que, ameaçada com o corte de uma subvenção de US$ 400 milhões, ficou de cócoras. Proibiu manifestações, aumentou os poderes da polícia no campus, nomeou um vice-reitor para supervisionar o departamento de Estudos do Oriente Médio, Sul da Ásia e África.

Na prática, Harvard aderiu ao movimento Hands Off, que ganha as ruas dos Estados Unidos. Foi como se a universidade gritasse para Trump: "Tire as mãos da nossa autonomia, respeite a nossa independência." A resistência de uma das mais relevantes universidades do mundo restaura, ainda que timidamente, a esperança de que Trump pode ser um crepúsculo temporário.