Sem interlocução com Trump, Lula prioriza China e Europa

Lula foi informado de que as negociações tarifárias do Brasil com os Estados Unidos emperraram. A conversa é fluida e educada. Mas o diálogo roda como parafuso espanado. Gira no terceiro escalão, entre o Itamaraty e o Departamento de Comércio americano. Sem acesso a Trump, Lula fez opção preferencial pela diversificação de interlocutores, priorizando China e Europa.

Em 13 de maio, Lula encontrará o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, num fórum da China com países da Celac, grupo estrelado por países latino-americanos e caribenhos. Foi aconselhado, de resto, a procurar líderes europeus para apressar a retirada do papel do acordo da Europa com o Mercosul.

Em menos de três meses, Trump assinou mais de duas dezenas de atos relacionados à política comercial. Fez muitas coisas em poucos dias e o oposto nos dias subsequentes.