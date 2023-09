No sistema prisional havia rumores de que o conflito tinha se intensificado porque muitos faccionados do PCC "foram vítimas de flagrante forjado de tráfico de drogas e alguns acabaram torturados e assassinados pela Rota e os casos eram registrados como resistência seguida de morte". Porém, nada disso ficou comprovado.

Baixas dos dois lados

As vítimas mais recentes dessa guerra que dura décadas são o PM Gerson e a jovem Yasmin Isabel Alves do Carmo, 22. Na sexta-feira, após o assassinato do sargento, policiais militares participaram de uma operação no bairro Castelo, zona noroeste de Santos, em busca dos autores do crime.

Os PMs alegaram que desembarcaram da viatura para fazer o patrulhamento a pé e foram surpreendidos por um ciclista armado, que disparou contra eles. Houve revide. Yasmin foi atingida por uma bala na cabeça e não resistiu. Um militar e outros dois homens ficaram feridos.

Na noite de sábado (9), um cabo da Polícia Militar de 46 anos também foi atacado a tiros. O PM estava na frente da casa dele, em São Vicente, na companhia da filha de 13 anos, quando desconhecidos em um carro chegaram atirando. A vítima foi atingida por três disparos.

O ataque aconteceu na Cidade Náutica, mesmo bairro onde o sargento Gerson foi assassinado. O cabo foi socorrido em um hospital da região e passou por cirurgia. A Polícia Civil também apura se se trata de mais um atentado cometido pelo PCC.