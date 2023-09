Para o defensor do preso, "em irretocável e acertada decisão, o juízo do Deecrim-1 rejeitou o pedido formulado pela Secretaria da Administração Penitenciária para a inclusão do sentenciado em estabelecimento penal federal de segurança máxima".

Medo de resgate

Por temer possível resgate, a SAP chegou a pedir a remoção de 13 presos da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau e mais 8 da Penitenciária 1 de Avaré, como divulgou esta coluna em 23 de junho e 3 de julho deste ano.

Nessa lista constam os nomes de um assaltante envolvido no roubo de R$ 130 milhões do Banco do Brasil de Criciúma (SC) em 1º de dezembro de 2020, e outro acusado de roubar R$ 117,3 milhões em ouro do Aeroporto de Guarulhos em 25 de julho de 2019.

O serviço de inteligência da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária diz que esses presos integram o PCC e o "novo cangaço" e que o plano de resgate deles estava em andamento. Advogados dos prisioneiros alegam que nada foi provado contra os presidiários tidos como resgatáveis.

Até agora, a Justiça indeferiu os pedidos de remoções de Cara Branca e também de Elinelson Alexandre Ferreira, 38, o Pinga, acusado pela tentativa de roubo de R$ 90 milhões de agências bancárias de Araçatuba (SP) em 30 de agosto de 2021. Os demais casos ainda não foram julgados.